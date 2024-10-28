Канарейкин о Гру в «Тракторе: «Работа в регулярном чемпионате это одно, в плей-офф – совсем другое. Я бы подождал с оценкой»

Федор Канарейкин высказался об успешном старте «Трактора» в сезоне-2024/25.

На данный момент клуб занимает первое место в Восточной конференции, набрав 32 очка после 20 игр.

«Я бы не стал делать далеко идущие выводы на данный момент относительно перспективы на победу в сезоне.

Прошло два месяца, но уже видно, что команда отлично работает. «Трактор » очень сильно стартовал и показывает качественную игру. Что говорить, наверняка они ставят перед собой максимально высокие задачи, тем более, что результатами это подкрепляется. Самое главное, что у них устойчивая игра.

Что касается роли Бенуа Гру , я бы немного подождал с оценкой, потому что надо набраться терпения и смотреть на его действия. Работа в регулярном чемпионате это одно, в плей-офф – совсем другое», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.