Защитник «Ак Барса» Лямкин набрал 100-е очко в КХЛ
Никита Лямкин набрал 100-е очко в КХЛ.
Защитник «Ак Барса» забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:2).
Теперь на его счету 100 (16+84) баллов в 510 играх в лиге с учетом плей-офф.
80 (13+67) очков Лямкин набрал в составе «Ак Барса», еще 20 (3+17) – в качестве игрока новокузнецкого «Металлурга».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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