Защитник «Ак Барса» Лямкин набрал 100-е очко в КХЛ

Никита Лямкин набрал 100-е очко в КХЛ.

Защитник «Ак Барса» забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:2).

Теперь на его счету 100 (16+84) баллов в 510 играх в лиге с учетом плей-офф.

80 (13+67) очков Лямкин набрал в составе «Ак Барса », еще 20 (3+17) – в качестве игрока новокузнецкого «Металлурга».