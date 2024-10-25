Вратарь «Локомотива» Мельничук сделал шатаут, отразив 28 бросков в матче с «Амуром»

Вратарь Алексей Мельничук помог «Локомотиву» победить «Амур» (5:0).

26-летний голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это первый шатаут Алексея Мельничука в нынешнем сезоне.