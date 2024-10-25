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  • Жамнов – игрокам «Спартака» во время матча со СКА: «Мы можем их побеждать. Но все должны быть, #####, заряжены, а не этой ###### заниматься!»
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Жамнов – игрокам «Спартака» во время матча со СКА: «Мы можем их побеждать. Но все должны быть, #####, заряжены, а не этой ###### заниматься!»

Алексей Жамнов эмоционально высказался на скамейке во время игры со СКА.

«Спартак» проводит домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ против команды из Санкт-Петербурга.

Во втором периоде московский клуб пропустил 2 гола за 27 секунд. Вскоре после этого команда взяла таймаут, во время которого главный тренер «Спартака» эмоционально обратился к игрокам.

«Вы ничего не делаете для того, чтобы выиграть эту игру. Вы сами все убиваете! И это неправильно, ребята.

Вы можете играть, мы можем побеждать эту команду. Но должны быть все, ##### (блин – прим. Спортс’‘), все заряжены, а не этой ###### (ерундой) заниматься! Что мы занимаемся, ##### (блин), 10 минут. Давайте с нуля!» – сказал Алексей Жамнов.

Через несколько минут после этого «Спартак» пропустил 3-й гол. После второго периода СКА ведет со счетом 3:2.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Андрея Менга
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