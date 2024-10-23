Вайсфельд о «Спартаке»: «То, что они умудрились проиграть «Адмиралу», ведя 3:0, станет полезным уроком для некоторых игроков»
– Мы недавно разговаривали по поводу довольно веселого стиля «Северстали». У «Спартака» ведь тоже немало подобных матчей в этом сезоне, где все переворачивалось с ног на голову. Такая игра может быть эффективной на длинной дистанции?
– Команды похожи тем, что и там, и там много играющих ребят, поэтому может возникнуть ощущение схожести. Но у «Спартака» нет такого крена в атаку, как у Череповца.
То, что они умудрились недавно проиграть «Адмиралу», ведя в счете 3:0, наоборот станет для некоторых игроков полезным уроком и хорошим звоночком.
– «Спартак» при этом умеет и наоборот отыгрывать такие отставания и выигрывать матчи. Подобные качели у них каждый второй матч.
– Болельщикам это нравится, а вот тренерскому штабу и руководителям клуба вряд ли. С другом стороны, я смотрю на результаты матчей в НХЛ и там тоже можно найти немало подобных примеров.
Мало кто сидит в обороне, даже когда ведет в счете. Видимо, есть некоторая тенденция, – сказал скаут «Питтбсурга» Леонид Вайсфельд.
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