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Вайсфельд о «Спартаке»: «То, что они умудрились проиграть «Адмиралу», ведя 3:0, станет полезным уроком для некоторых игроков»

Леонид Вайсфельд высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

– Мы недавно разговаривали по поводу довольно веселого стиля «Северстали». У «Спартака» ведь тоже немало подобных матчей в этом сезоне, где все переворачивалось с ног на голову. Такая игра может быть эффективной на длинной дистанции?

– Команды похожи тем, что и там, и там много играющих ребят, поэтому может возникнуть ощущение схожести. Но у «Спартака» нет такого крена в атаку, как у Череповца.

То, что они умудрились недавно проиграть «Адмиралу», ведя в счете 3:0, наоборот станет для некоторых игроков полезным уроком и хорошим звоночком.

– «Спартак» при этом умеет и наоборот отыгрывать такие отставания и выигрывать матчи. Подобные качели у них каждый второй матч.

– Болельщикам это нравится, а вот тренерскому штабу и руководителям клуба вряд ли. С другом стороны, я смотрю на результаты матчей в НХЛ и там тоже можно найти немало подобных примеров.

Мало кто сидит в обороне, даже когда ведет в счете. Видимо, есть некоторая тенденция, – сказал скаут «Питтбсурга» Леонид Вайсфельд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСеверсталь
logoСпартак
logoЛеонид Вайсфельд
logoКХЛ
logoАдмирал
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