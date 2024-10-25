Максим Рыбин: «Кучерову по силам набрать больше 120 очков в сезоне. Пока он показывает очень приличную игру. Хоккейное IQ запредельное»
Максим Рыбин высказался о результативности Никиты Кучерова.
В нынешнем сезоне нападающий набрал 13 (8+5) очков в 7 играх.
«По тому, как играет Никита, сколько времени проводит на площадке, ему абсолютно точно по силам набрать больше 120 очков в сезоне. Здесь все зависит от партнеров, разумеется. Пока он показывает очень приличную игру. Хоккейное IQ запредельное.
Перспективы «Тампы» в сезоне? В последних играх Андрюха Василевский не в лучшей форме. Если он будет тащить так, как в чемпионские года, то «Тампа» станет серьезным соперником.
Плюс перед дедлайном команды укрепляются. Возможно, у них прибавится глубина состава. Будут помогать третье и четвертое звенья. Тогда у них вполне неплохие шансы на плей-офф и успешное выступление там», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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