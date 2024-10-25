Максим Рыбин: «Кучерову по силам набрать больше 120 очков в сезоне. Пока он показывает очень приличную игру. Хоккейное IQ запредельное»

Максим Рыбин высказался о результативности Никиты Кучерова.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 13 (8+5) очков в 7 играх.

«По тому, как играет Никита , сколько времени проводит на площадке, ему абсолютно точно по силам набрать больше 120 очков в сезоне. Здесь все зависит от партнеров, разумеется. Пока он показывает очень приличную игру. Хоккейное IQ запредельное.

Перспективы «Тампы » в сезоне? В последних играх Андрюха Василевский не в лучшей форме. Если он будет тащить так, как в чемпионские года, то «Тампа» станет серьезным соперником.

Плюс перед дедлайном команды укрепляются. Возможно, у них прибавится глубина состава. Будут помогать третье и четвертое звенья. Тогда у них вполне неплохие шансы на плей-офф и успешное выступление там», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин .