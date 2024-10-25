Евгений Артюхин: «В «Амур» вливают сумасшедшие деньги, результата – ноль. Много вопросов к селекции. Можно укрепиться молодыми, которые грызут лед, а можно – сытыми котами»

Евгений Артюхин раскритиковал руководство «Амура».

На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.

«Огромные вопросы к руководству «Амура ». Из года в год в команду вливают сумасшедшие деньги. Бюджет практически максимальный, а результата – ноль. Никаких действий я не вижу.

Можно укрепиться молодыми и перспективными игроками, которые грызут лед. А можно укрепиться сытыми котами, которым не очень хочется что-то доказывать. Они просто играют в свою игру, на своем опыте и мастерстве. Долго ты так не проиграешь.

Нужно терпеть и доставать из себя. Все те люди, которые были подписаны с хорошими контрактами, не оправдывают свои подписания.

Много вопросов к селекции. Из года в год много вопросов к селекции. Люди, которые всем управляют, продолжают оставаться на своих местах», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин .