  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Евгений Артюхин: «В «Амур» вливают сумасшедшие деньги, результата – ноль. Много вопросов к селекции. Можно укрепиться молодыми, которые грызут лед, а можно – сытыми котами»
1

Евгений Артюхин: «В «Амур» вливают сумасшедшие деньги, результата – ноль. Много вопросов к селекции. Можно укрепиться молодыми, которые грызут лед, а можно – сытыми котами»

Евгений Артюхин раскритиковал руководство «Амура».

На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.

«Огромные вопросы к руководству «Амура». Из года в год в команду вливают сумасшедшие деньги. Бюджет практически максимальный, а результата – ноль. Никаких действий я не вижу.

Можно укрепиться молодыми и перспективными игроками, которые грызут лед. А можно укрепиться сытыми котами, которым не очень хочется что-то доказывать. Они просто играют в свою игру, на своем опыте и мастерстве. Долго ты так не проиграешь.

Нужно терпеть и доставать из себя. Все те люди, которые были подписаны с хорошими контрактами, не оправдывают свои подписания.

Много вопросов к селекции. Из года в год много вопросов к селекции. Люди, которые всем управляют, продолжают оставаться на своих местах», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoАмур
logoЕвгений Артюхин
logoКХЛ
деньги
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Терещенко о разгромных победах СКА и ЦСКА: «Отнесу их к единичным случаям, а не показателю пропасти между клубами КХЛ. В «Куньлуне» и «Амуре» собраны достойные игроки»
вчера, 18:10
Плющев о том, являются ли крупные победы СКА и ЦСКА антирекламой КХЛ: «Ни в одном чемпионате не бывает, чтобы все шли ноздря в ноздрю»
2вчера, 09:39
Соркин о 7:0 с «Амуром»: «Для ЦСКА было очень важно выиграть. Давно не получалось победить. Главное – продолжать в том же духе»
1вчера, 08:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Лады», «Локомотив» принимает «Амур», «Спартак» против СКА, ЦСКА сыграет с «Куньлунем»
6127 минут назадLive
Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Рекорд случится в этом сезоне. Я его на это настраиваю. Это будет большой радостью как для меня, так и для всей страны»
738 минут назад
Канарейкин о возвращении Прохоркина в «Авангард»: «Это поможет команде. Опыт, мастерство у него есть. С его приходом результаты должны улучшиться»
158 минут назад
Крикунов про 400 побед Бобровского: «Наши голкиперы оправдывают доверие. В НХЛ большой спрос на них, пошла мода. Когда санкции снимут, у нас будет отличный выбор на вратарской позиции»
сегодня, 15:14
Фетисов о Криштофе: «Ну и хрен с ним. Кто он такой, я даже не знаю. Понятия не имею, умеет ли играть в хоккей. Никакой это не опасный прецендент»
8сегодня, 14:49
«Филадельфия» не уволит Тортореллу после 6 поражений в 7 матчах сезона. Тренера поддерживают в клубе
5сегодня, 14:35
Ротенберг поздравил Галустяна с днем рождения: «Номера в КВН и Comedy Club – классика российского юмора. Актер огромного таланта, самый известный комик страны»
72сегодня, 14:21Фото
НХЛ. «Вегас» примет «Оттаву», «Эдмонтон» против «Питтсбурга», «Нью-Джерси» сыграет с «Айлендерс», «Чикаго» – с «Нэшвиллом»
5сегодня, 14:10
Овечкин попробовал и верно определил название газированных напитков, находившихся в коробке. «Вашингтон» провел челлендж для хоккеистов
6сегодня, 13:35Видео
Депутат Свищев о рекорде Гретцки: «Вся Россия будет переживать за Овечкина. Не все его бывшие партнеры играют – это усложняет задачу»
6сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Рыбин: «Кучерову по силам набрать больше 120 очков в сезоне. Пока он показывает очень приличную игру. Хоккейное IQ запредельное»
14 минут назад
Кирилл Фастовский: «Трактор» Гру – это канадский хоккей. Но один человек ничего бы не изменил. Видна работа менеджмента, штаба»
148 минут назад
Артюхин про Звягина в «Авангарде»: «Не вижу смысла в отставке – замены нет. Есть проблемы с вратарской линией, оборона действует не лучшим образом»
1сегодня, 14:55
Плющев о словах главы швейцарской лиги про Криштофа: «КХЛ получила не самый приятный ответ. До принятия популистских решений надо несколько раз подумать»
сегодня, 13:55
«Монреалю» интересен защитник в первые две пары – клуб изучает рынок. Сделка маловероятна из-за высоких цен
2сегодня, 13:45
Форвард «Айлендерс» Дюклер пропустит 4-6 недель из-за травмы. У него 3 очка в 5 матчах сезона
1сегодня, 13:20
Агент Бабаев: «Шашкова были готовы забрать за 25-30 млн, но дали задний ход – неприятно удивили. Не хотят платить компенсацию – некрасиво»
3сегодня, 12:39
Впереди домашняя серия «Северстали». Команде нужна ваша поддержка на арене!
сегодня, 12:00Реклама
Фастовский о ЦСКА: «Дайте работать хорошему тренеру. Ощущение, что мы начитались «По щучьему веленью» в детстве, и это на нас давит»
сегодня, 11:59
Беруби о поражении 1:5: «Торонто» играл мягко – такое нам не нужно. Надо действовать конкретнее. Третий гол «Сент-Луиса» – ленивый хоккей»
сегодня, 10:55