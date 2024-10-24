Соркин о 7:0 с «Амуром»: «Для ЦСКА было очень важно выиграть. Давно не получалось победить. Главное – продолжать в том же духе»
Клуб прервал серию из четырех поражений.
– Очень важно для команды было выиграть. У нас давно не получалось победить. Главное – продолжать в том же духе. Чтобы не было такого, что эту игру мы хорошо провели, а следующий матч плохо.
– Какая атмосфера была в команде перед этим матчем? Все-таки вы шли с серией из поражений…
– Мы не вешали нос. Тренировались с хорошим настроением. Делали акцент на правильных вещах, от этого и пришел результат. Главное – в следующих матчах продолжать так же действовать.
– Для вас лично этот сезон получается прорывным. Ожидали, что станете полноценным лидером ЦСКА?
– Тренировался летом, готовился в штатном режиме. Но для меня главное – помогать команде выигрывать, личный результат не так важен, – сказал нападающий ЦСКА Максим Соркин.
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