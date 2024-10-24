Максим Соркин высказался о победе ЦСКА в матче с «Амуром» (7:0).

Клуб прервал серию из четырех поражений.

– Очень важно для команды было выиграть. У нас давно не получалось победить. Главное – продолжать в том же духе. Чтобы не было такого, что эту игру мы хорошо провели, а следующий матч плохо.

– Какая атмосфера была в команде перед этим матчем? Все-таки вы шли с серией из поражений…

– Мы не вешали нос. Тренировались с хорошим настроением. Делали акцент на правильных вещах, от этого и пришел результат. Главное – в следующих матчах продолжать так же действовать.

– Для вас лично этот сезон получается прорывным. Ожидали, что станете полноценным лидером ЦСКА?

– Тренировался летом, готовился в штатном режиме. Но для меня главное – помогать команде выигрывать, личный результат не так важен, – сказал нападающий ЦСКА Максим Соркин .