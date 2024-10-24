Основин об «Адмирале»: «У нас хорошая команда, все собраны штабом в кулак и нацелены на результат. Отсюда достойный старт в чемпионате»

Вячеслав Основин высказался о выступлении «Адмирала» в сезоне-2024/25.

– До этого сезона вы провели в КХЛ 595 матчей (91+85) за «Трактор», ЦСКА, «Сибирь», «Салават», «Ак Барс», минское «Динамо». Что скажете об «Адмирале» и Дальнем Востоке?

– Еще рано делать выводы, провел за «Адмирал» только два матча. Могу сказать, что у нас во Владивостоке хорошая команда, все – ветераны, молодежь, легионеры – собраны тренерским штабом в кулак и нацелены на результат.

Отсюда достойный старт команды в чемпионате. Но это только начало, надо прибавлять.

– На прошлой неделе в первом же матче за «Адмирал» – против «Лады» – сделали дубль. Как удалось?

– У нас был качественный тренировочный лагерь – почти весь август много работали в Минске. Буквально за день до старта чемпионата получил травму руки, нужно было полностью ее залечить, но тот фундамент, который был заложен летом, никуда не делся.

Это позволило сразу вкатиться в чемпионат, во всяком случае в матче с «Ладой» не чувствовал, что позади какая-то пауза.

Сейчас у нас впереди гостевая серия. Надо продолжать в том же духе – и мне, и команде, – сказал нападающий «Адмирала» Вячеслав Основин .