Спунер об уходе из «Авангарда» в межсезонье: «Тогда в клубе на меня не рассчитывали. Это бизнес. Когда предложение поступило, не думал принимать на свой счет то, что произошло весной»
20 сентября клуб подписал контракт со Спунером на год. Игрок находился в статусе неограниченно свободного агента. Омский клуб не продлил договор с форвардом в конце прошлого сезона.
– Ваше возвращение в «Авангард» было с восторгом воспринято омскими болельщиками. Какие у вас эмоции от этого камбэка?
– Я был счастлив, что удалось определиться с командой, что удалось вернуться, потому что многих ребят знаю, со многими играли в прошлом году.
Ждал дома, было непонятно, куда поеду, и очень рад, что все разрешилось. Надеюсь, «Авангард» исправит сложившуюся ситуацию, и мы будем побеждать.
– Проясните, почему вы не остались в «Авангарде» сразу по окончании прошлого сезона?
– Тогда в клубе на меня не рассчитывали.
– Но сейчас все же решили вернуться.
– Это бизнес, не нужно принимать все близко к сердцу. Я прекрасно понимал, что прошлый сезон я провел хорошо, так что когда предложение поступило, то я не думал как-то принимать на свой личный счет то, что произошло весной.
Посчитал, что это отличный вариант, и мне стоит вернуться, – сказал нападающий «Авангарда» Райан Спунер.
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