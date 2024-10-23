Спунер об уходе из «Авангарда» в межсезонье: «Тогда в клубе на меня не рассчитывали. Это бизнес. Когда предложение поступило, не думал принимать на свой счет то, что произошло весной»

Райан Спунер высказался о возвращении в «Авангард».

20 сентября клуб подписал контракт со Спунером на год. Игрок находился в статусе неограниченно свободного агента. Омский клуб не продлил договор с форвардом в конце прошлого сезона.

– Ваше возвращение в «Авангард» было с восторгом воспринято омскими болельщиками. Какие у вас эмоции от этого камбэка?

– Я был счастлив, что удалось определиться с командой, что удалось вернуться, потому что многих ребят знаю, со многими играли в прошлом году.

Ждал дома, было непонятно, куда поеду, и очень рад, что все разрешилось. Надеюсь, «Авангард» исправит сложившуюся ситуацию, и мы будем побеждать.

– Проясните, почему вы не остались в «Авангарде» сразу по окончании прошлого сезона?

– Тогда в клубе на меня не рассчитывали.

– Но сейчас все же решили вернуться.

– Это бизнес, не нужно принимать все близко к сердцу. Я прекрасно понимал, что прошлый сезон я провел хорошо, так что когда предложение поступило, то я не думал как-то принимать на свой личный счет то, что произошло весной.

Посчитал, что это отличный вариант, и мне стоит вернуться, – сказал нападающий «Авангарда » Райан Спунер .