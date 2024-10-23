«Вашингтон» выиграл 4 из 5 матчей сезона. Это лучший старт клуба с регулярки-2015/16

«Вашингтон» выиграл 4 из 5 игр на старте сезона-2024/25.

Сегодня «Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ . Эта победа стала для команды тренера Спенсера Карбери 4-й в 5 играх сезона.

Это лучшее начало чемпионата для «Вашингтона » с сезона-2015/16. Тогда клуб тоже начал сезон с 4 победами после 5 игр.

«Кэпиталс» завершили сезон-2015/16 с 56 победами в 82 играх и выиграли Президентс трофи.

На данный момент «Вашингтон» занимает 3-е место в Столичном дивизионе с 8 очками в 5 играх.