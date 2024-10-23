Макканн стал 1-м игроком в истории, забившим 100 голов за «Сиэтл»
Джаред Макканн стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 100 голов за «Сиэтл».
Нападающий забросил шайбу в матче против «Колорадо» (2:3).
Теперь на счету Джареда Макканна 191 (100+91) очко в составе «Сиэтла». Он провел 240 игр за клуб.
Напомним, «Кракен» выступает в НХЛ с 2021 года.
Всего в активе Макканна 346 (166+180) очков в 593 матчах НХЛ в карьере.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт рекордов НХЛ
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