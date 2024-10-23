Макканн стал 1-м игроком в истории, забившим 100 голов за «Сиэтл»

Джаред Макканн стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 100 голов за «Сиэтл».

Нападающий забросил шайбу в матче против «Колорадо» (2:3).

Теперь на счету Джареда Макканна 191 (100+91) очко в составе «Сиэтла». Он провел 240 игр за клуб.

Напомним, «Кракен » выступает в НХЛ с 2021 года.

Всего в активе Макканна 346 (166+180) очков в 593 матчах НХЛ в карьере.