Тирни о Бобровском: «Один из самых трудолюбивых хоккеистов, с которыми я играл. Я не был удивлен, когда он вернул себе форму лучшего вратаря в НХЛ»

Крис Тирни поделился мнением о Сергее Бобровском.

– Насколько приятно было видеть, как Мэттью [Ткачак] и другие экс-партнеры по «Флориде» поднимают Кубок Стэнли?

– Когда играл там, у нас была отличный коллектив. Я провел не так много времени там, но все относились ко мне очень дружелюбно.

Там собралась отличная команда, у них есть все шансы пойти за Кубком Стэнли и в этом сезоне.

– Во время вашей игры во «Флориде» Сергей Бобровский переживал не лучший период. Видели, как он через это проходил?

– Он вообще один из самых трудолюбивых игроков, с которыми я когда-либо играл. Он отдает всего себя на тренировках, занимается дополнительно до и после них. Если я не играл, то всегда работал с ним после занятий – бросал по воротам, отрабатывал выходы «один в ноль», занимался с ним в зале.

Когда видишь, как кто-то работает с таким усердием, то понимаешь, что момент, когда он вновь станет одним из лучших в мире, это вопрос времени. Так что я не был удивлен, когда он вернул себе форму лучшего вратаря в лиге.

– Не кажется ли вам, что его обокрали, не вручив «Конн Смайт»?

– Есть небольшое ощущение. В финале есть три-четыре игрока, которые заслуживают этого приза. Он был лучшим игроком «Флориды», без сомнения.

Редкая ситуация, когда приз уходит хоккеисту проигравшей команды. Коннор [Макдэвид ] тоже провел исторический сезон.

Думаю, Боб в итоге все равно остался счастлив – уверен, он бы предпочел выиграть Кубок Стэнли , нежели взять «Конн Смайт», – сказал нападающий минского «Динамо » Крис Тирни, ранее выступавший за «Флориду».