Мичков о 1-м матче против Овечкина: «Он один из величайших игроков всех времен. Это будет уникально – сыграть против такого хоккеиста. Это честь»
Матвей Мичков поделился мнением об Александре Овечкине.
«Филадельфия» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоится 23 октября, начало – в 1:00 по московскому времени.
Мичков впервые сыграет против Овечкина.
«Все наблюдали за ним, когда он был моложе. Я наблюдал за ним, когда я был моложе. Он один из величайших игроков всех времен и, несомненно, один из лучших.
Это будет уникально и исторически – сыграть против такого игрока. Это честь», – сказал нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.
Овечкин о Мичкове: «Здорово, когда талантливые игроки приезжают в НХЛ, рад за него. Знаю, что здесь Знарок, так что Матвей в надежных руках»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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