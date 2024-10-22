Мичков о 1-м матче против Овечкина: «Он один из величайших игроков всех времен. Это будет уникально – сыграть против такого хоккеиста. Это честь»

Матвей Мичков поделился мнением об Александре Овечкине.

«Филадельфия » примет «Вашингтон » в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоится 23 октября, начало – в 1:00 по московскому времени.

Мичков впервые сыграет против Овечкина .

«Все наблюдали за ним, когда он был моложе. Я наблюдал за ним, когда я был моложе. Он один из величайших игроков всех времен и, несомненно, один из лучших.

Это будет уникально и исторически – сыграть против такого игрока. Это честь», – сказал нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков .

Овечкин о Мичкове: «Здорово, когда талантливые игроки приезжают в НХЛ, рад за него. Знаю, что здесь Знарок, так что Матвей в надежных руках»