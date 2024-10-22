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  • Зубов после 2:3 от «Салавата»: «Нацеливаем ребят на то, чтобы доставлять шайбу к воротам. Эта резиновая штука – она же шальная. Нужно бросать из любых позиций»
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Зубов после 2:3 от «Салавата»: «Нацеливаем ребят на то, чтобы доставлять шайбу к воротам. Эта резиновая штука – она же шальная. Нужно бросать из любых позиций»

Сергей Зубов подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 Б).

– На балл наработали, хотя всегда хочется большего. Серия буллитов – это в первую очередь везение. Можно сказать, что нам не повезло.

Поздравляю Никиту Баклашева с первым набранным очком в КХЛ. Артур Тянулин сегодня установил рекорд по бомбардирской серии. Так держать!

Мы рады, что цепляемся, набираем очки. Тяжелая игра, хороший противник.

– «Сочи» перебрасывал хозяев. Вы делали акцент на сильное начало?

– Мы играли так, как позволял соперник. Потом были моменты, когда они перехватывали инициативу. Такая была равная игра. Вот так она просто складывалась.

А так, конечно, мы нацеливаем ребят на то, чтобы доставлять шайбу к воротам. Вообще нужно бросать из любых позиций. Эта резиновая штука – она же шальная.

– Как здоровье защитника Данила Мокрушева, которому выбили несколько зубов в матче с ЦСКА?

– Все нормально. Ему сделали снимки, все пока на паузе. Нужно, чтобы немножко улеглось. Но когда мы вернемся домой, он уже будет в порядке, станет тренироваться с командой.

– Есть ли проблема в КХЛ с атакующими защитниками?

– Это глубокий вопрос. Я неоднократно говорил об этом. Такие вещи идут с ДЮСШОР, где тренеры должны тех ребят, кто лучше катается, ставить именно в защиту. Потому что современный хоккей – это всегда подключения, втроем невозможно ничего выиграть.

Ребята должны читать игру, подключаться и делать разницу в матче. К сожалению, на данный момент как есть.

– Вас кто‑то удивил в «Салавате Юлаеве»?

– Две солидные тройки доставляли немало хлопот. Нам пришлось спускаться ниже к воротам, у них мастеровитые ребята, – сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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