Тянулин набрал очки в 10-м матче подряд, побив рекорд «Сочи»
Артур Тянулин набрал очки в 10-м матче подряд.
Нападающий «Сочи» сделал передачу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева», продлив свою результативную серию до 10 матчей.
Он побил клубный рекорд Андрея Костицына по продолжительности серии.
На этом отрезке Артур Тянулин набрал 14 (4+10) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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