Вязовой после 3:2 с «Сочи»: «Стараюсь принести пользу «Салавату». Я пока немного игр провел. Не скажу, что уже перестроился, волнение по началу матчей еще присутствует»
Семен Вязовой высказался после матча против «Сочи» (3:2 Б).
– Эмоции положительные, выиграли по буллитам. Я пока немного игр провел, стараюсь принести пользу команде.
Не скажу, что уже перестроился, волнение по началу матчей еще присутствует.
– Вы уже отразили буллит в игре. Насколько было непросто?
– Просто нужно было выручить команду и сыграть надежно, вот и все.
– Как вам атмосфера на домашнем матче?
– Все потрясающе, болельщики очень круто поддерживают команду, они самые лучшие, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
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