Вязовой после 3:2 с «Сочи»: «Стараюсь принести пользу «Салавату». Я пока немного игр провел. Не скажу, что уже перестроился, волнение по началу матчей еще присутствует»

Семен Вязовой высказался после матча против «Сочи» (3:2 Б).

– Эмоции положительные, выиграли по буллитам. Я пока немного игр провел, стараюсь принести пользу команде.

Не скажу, что уже перестроился, волнение по началу матчей еще присутствует.

– Вы уже отразили буллит в игре. Насколько было непросто?

– Просто нужно было выручить команду и сыграть надежно, вот и все.

– Как вам атмосфера на домашнем матче?

– Все потрясающе, болельщики очень круто поддерживают команду, они самые лучшие, – сказал вратарь «Салавата Юлаева » Семен Вязовой.