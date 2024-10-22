Потапов о рекорде Шипачева по матчам в КХЛ: «Это гений, дар божий. Он много играет, выходит в самые ответственные моменты. В самом начале его карьеры было видно, что это плеймейкер»

Алексей Потапов высказался о рекорде Вадима Шипачева по матчам в КХЛ.

19 октября 37-летний нападающий минского «Динамо » принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм.

«Я просто не могу представить, через что он прошел. Такой вызов!

Главное – он не просто провел эти матчи, он играл на ведущих ролях, набирает очки, до других рекордов ему тоже не так далеко.

Он много играет за матч, в районе 18-20 минут, выходит в самые ответственные моменты. Это гений, дар божий. В самом начале его карьеры было видно, что это плеймейкер», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.