Потапов о рекорде Шипачева по матчам в КХЛ: «Это гений, дар божий. Он много играет, выходит в самые ответственные моменты. В самом начале его карьеры было видно, что это плеймейкер»
Алексей Потапов высказался о рекорде Вадима Шипачева по матчам в КХЛ.
19 октября 37-летний нападающий минского «Динамо» принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм.
«Я просто не могу представить, через что он прошел. Такой вызов!
Главное – он не просто провел эти матчи, он играл на ведущих ролях, набирает очки, до других рекордов ему тоже не так далеко.
Он много играет за матч, в районе 18-20 минут, выходит в самые ответственные моменты. Это гений, дар божий. В самом начале его карьеры было видно, что это плеймейкер», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости