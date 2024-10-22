Форвард «Салавата» Тодд набрал очки в 5-м матче подряд

Нэйтан Тодд набрал очки в 5 матчах подряд.

Нападающий «Салавата Юлаева » забил гол в игре с «Сочи» (3:2 Б). Он продлил свою результативную серию до 5 матчей.

На этом отрезке Нэйтан Тодд набрал 7 (3+4) баллов.