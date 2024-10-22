Форвард «Салавата» Тодд набрал очки в 5-м матче подряд
Нэйтан Тодд набрал очки в 5 матчах подряд.
Нападающий «Салавата Юлаева» забил гол в игре с «Сочи» (3:2 Б). Он продлил свою результативную серию до 5 матчей.
На этом отрезке Нэйтан Тодд набрал 7 (3+4) баллов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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