«Сент-Луис» продлил контракт с Нейборсом на 2 года. Кэпхит – 3,75 млн долларов
Нападающий Джейк Нейборс подписал новый контракт с «Сент-Луисом».
Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 3,75 млн долларов в год в среднем.
Напомним, срок действующего контракта игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.
В текущем чемпионате Джейк Нейборс провел 6 игр и набрал 3 (2+1) балла.
В регулярке-2023/24 на его счету было 38 (27+11) очков в 77 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сент-Луиса»
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