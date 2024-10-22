«Сент-Луис» продлил контракт с Нейборсом на 2 года. Кэпхит – 3,75 млн долларов

Нападающий Джейк Нейборс подписал новый контракт с «Сент-Луисом».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 3,75 млн долларов в год в среднем.

Напомним, срок действующего контракта игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.

В текущем чемпионате Джейк Нейборс провел 6 игр и набрал 3 (2+1) балла.

В регулярке-2023/24 на его счету было 38 (27+11) очков в 77 матчах.