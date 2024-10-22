Вячеслав Фетисов: «Не слежу за ЦСКА. Не знаю, с чем связано неудачное выступление. В игре команды бывают разные этапы»
Вячеслав Фетисов заявил, что не следит за игрой ЦСКА.
Клуб располагается на шестой строчке в таблице Западной конференции.
«Как оценю серию поражений ЦСКА в последних матчах? Не знаю, с чем связано неудачное выступление. В игре команды бывают разные этапы.
Но я не слежу за ЦСКА сейчас», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы и экс-защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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