Вячеслав Фетисов: «Не слежу за ЦСКА. Не знаю, с чем связано неудачное выступление. В игре команды бывают разные этапы»

Вячеслав Фетисов заявил, что не следит за игрой ЦСКА.

Клуб располагается на шестой строчке в таблице Западной конференции.

«Как оценю серию поражений ЦСКА в последних матчах? Не знаю, с чем связано неудачное выступление. В игре команды бывают разные этапы.

Но я не слежу за ЦСКА сейчас», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы и экс-защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов.