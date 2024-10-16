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  • Максим Рыбин: «Игра «Спартака» – это не тягомотина. Команда пропагандирует красивый хоккей, комбинационный, с быстрым проходом средней зоны»
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Максим Рыбин: «Игра «Спартака» – это не тягомотина. Команда пропагандирует красивый хоккей, комбинационный, с быстрым проходом средней зоны»

Максим Рыбин высказался о составе «Спартака» в сезоне-2024/25.

– Уход Цыплакова – это потеря для «Спартака». Да, для парня это карьерный рост, все мы рады за него.

На смену Ковальчуку, при всем уважении к нему, уже пришли честолюбивые дублеры. Время идет, оно никого не щадит.

– «Спартак» с прошлого сезона не изменился?

– Глобально в «Спартаке» ничего не поменялось. Команда пропагандирует все тот же хоккей: красивый, комбинационный, с быстрым проходом средней зоны. Это хоккей, который нравится болельщикам. Игра «Спартака» – это не тягомотина.

– Нет ощущения, что у «Спартака» слишком большая ротация?

– А для чего тогда курировать ВХЛ? Надо брать начинающих ребят, выдергивать их оттуда. Там точно кто-то есть, надо давать шанс молодым.

Я и сам в 15 лет дебютировал, Овечкин дебютировал в 16. Нам доверили, нам давали шанс! Каждый им распоряжался по-своему, это другой вопрос. Но надо давать шанс молодым. Если у вас короткая скамейка, то берите молодых игроков, – сказал бывший нападающий «Спартака» Максим Рыбин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак
logoМаксим Рыбин
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logoВХЛ
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