Максим Рыбин: «Игра «Спартака» – это не тягомотина. Команда пропагандирует красивый хоккей, комбинационный, с быстрым проходом средней зоны»
– Уход Цыплакова – это потеря для «Спартака». Да, для парня это карьерный рост, все мы рады за него.
На смену Ковальчуку, при всем уважении к нему, уже пришли честолюбивые дублеры. Время идет, оно никого не щадит.
– «Спартак» с прошлого сезона не изменился?
– Глобально в «Спартаке» ничего не поменялось. Команда пропагандирует все тот же хоккей: красивый, комбинационный, с быстрым проходом средней зоны. Это хоккей, который нравится болельщикам. Игра «Спартака» – это не тягомотина.
– Нет ощущения, что у «Спартака» слишком большая ротация?
– А для чего тогда курировать ВХЛ? Надо брать начинающих ребят, выдергивать их оттуда. Там точно кто-то есть, надо давать шанс молодым.
Я и сам в 15 лет дебютировал, Овечкин дебютировал в 16. Нам доверили, нам давали шанс! Каждый им распоряжался по-своему, это другой вопрос. Но надо давать шанс молодым. Если у вас короткая скамейка, то берите молодых игроков, – сказал бывший нападающий «Спартака» Максим Рыбин.
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