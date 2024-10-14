Агент Цыплакова: «Он доволен условиями, постепенно ко всему привыкает. Помогают русскоязычные ребята из «Айлендерс»: Сорокин, Варламов, Романов»
Агент Максима Цыплакова рассказал об адаптации игрока в «Айлендерс».
– Не было опасений, что Максим может не вписаться в систему НХЛ?
– Скажу так: было, скорее, небольшое сомнение. Нужно попасть к своему тренеру и в свою систему. Но игра Максима схожа с игрой многих выступающих в НХЛ хоккеистов. Поэтому каких-то серьезных опасений не было.
– Как Цыплаков себя в целом чувствует в Северной Америке?
– Он доволен условиями, постепенно ко всему привыкает. Конечно, помогают русскоязычные ребята из «Айлендерс»: Илья Сорокин, Семен Варламов, Александр Романов.
– Примечательно, что Цыплаков уже успел отметиться голом.
– Да. У него контракт новичка, с которым он может играть и за первую команду, и за фарм-клуб.
– Его сразу же подняли в первую.
– Это приятный момент. Значит, человек заслужил, – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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