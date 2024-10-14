Агент Цыплакова: «Он доволен условиями, постепенно ко всему привыкает. Помогают русскоязычные ребята из «Айлендерс»: Сорокин, Варламов, Романов»

Агент Максима Цыплакова рассказал об адаптации игрока в «Айлендерс».

– Не было опасений, что Максим может не вписаться в систему НХЛ?

– Скажу так: было, скорее, небольшое сомнение. Нужно попасть к своему тренеру и в свою систему. Но игра Максима схожа с игрой многих выступающих в НХЛ хоккеистов. Поэтому каких-то серьезных опасений не было.

– Как Цыплаков себя в целом чувствует в Северной Америке?

– Он доволен условиями, постепенно ко всему привыкает. Конечно, помогают русскоязычные ребята из «Айлендерс »: Илья Сорокин , Семен Варламов , Александр Романов.

– Примечательно, что Цыплаков уже успел отметиться голом.

– Да. У него контракт новичка, с которым он может играть и за первую команду, и за фарм-клуб.

– Его сразу же подняли в первую.

– Это приятный момент. Значит, человек заслужил, – сказал агент Александр Черных.