  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Цыплакова: «Он доволен условиями, постепенно ко всему привыкает. Помогают русскоязычные ребята из «Айлендерс»: Сорокин, Варламов, Романов»
0

Агент Цыплакова: «Он доволен условиями, постепенно ко всему привыкает. Помогают русскоязычные ребята из «Айлендерс»: Сорокин, Варламов, Романов»

Агент Максима Цыплакова рассказал об адаптации игрока в «Айлендерс».

– Не было опасений, что Максим может не вписаться в систему НХЛ?

– Скажу так: было, скорее, небольшое сомнение. Нужно попасть к своему тренеру и в свою систему. Но игра Максима схожа с игрой многих выступающих в НХЛ хоккеистов. Поэтому каких-то серьезных опасений не было.

– Как Цыплаков себя в целом чувствует в Северной Америке?

– Он доволен условиями, постепенно ко всему привыкает. Конечно, помогают русскоязычные ребята из «Айлендерс»: Илья Сорокин, Семен Варламов, Александр Романов.

– Примечательно, что Цыплаков уже успел отметиться голом.

– Да. У него контракт новичка, с которым он может играть и за первую команду, и за фарм-клуб.

– Его сразу же подняли в первую.

– Это приятный момент. Значит, человек заслужил, – сказал агент Александр Черных.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoАйлендерс
logoСемен Варламов
logoНХЛ
Александр Черных
logoИлья Сорокин
logoМаксим Цыплаков
logoАлександр Романов
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Цыплакова об уходе игрока из «Спартака»: «Максим хотел контракт, соответствующий его уровню. Ориентировались на зарплату, которую предложили бы другие клубы»
4сегодня, 14:26
Цыплаков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в дебютном матче за «Айлендерс». У него 2 броска и 6 хитов за 20:46 против «Юты» при 7:38 в большинстве
2911 октября, 03:55Видео
Коньков о Цыплакове в «Айлендерс»: «Ожидаю, что закрепится в основе, будет стабильно набирать очки. За сезон нужно адаптироваться к НХЛ»
19 октября, 21:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Что ты не наш лопушок, что ты не наш Андрейка». Фанаты «Динамо» вывесили баннер про Миронова со строчками из песни «Батарейка» на матче против «Спартака»
115 минут назадФото
НХЛ. «Бостон» принимает «Флориду», «Рейнджерс» против «Детройта», «Питтсбург» в гостях у «Монреаля», «Колорадо» сыграет с «Айлендерс»
5147 минут назадLive
«Авангард» прервал 6-матчевую победную серию «Трактора». Буше сделал дубль
22сегодня, 16:38
КХЛ. «Динамо» Москва играет со «Спартаком», «Трактор» уступил «Авангарду», «Металлург» проиграл «Ак Барсу»
129сегодня, 16:30Live
Касатонов о Сочи-2014: «Бобровский насухо сыграл в предыдущем матче, но в 1/4 вышел Варламов – это решающее событие. Ответный гол финнов до сих пор перед глазами»
22сегодня, 14:47
Гомоляко об уходе из «Металлурга»: «Точно знаю, что президенту клуба доносят искаженную информацию»
7сегодня, 13:05
Омск живет хоккеем: как за «Авангард» болеет весь город?
сегодня, 13:00Спецпроект
Анисимов про отъезд в США: «Не понимал, что за город и команда – ну, «Рейнджерс» и «Рейнджерс». В 2007-м интернета не было – на бумажке распечатывали, куда ехать»
33сегодня, 12:38
Касатонов о Ночной лиге: «Путин обозначил задачу по популяризации хоккея при ее создании. С поддержкой «Норникеля» и лично Потанина лига успешно с этим справляется»
15сегодня, 12:24
Валерий Каменский: «Не вижу большой разницы между НХЛ и КХЛ, разве что стадионы у них больше. Хоккей интересный и там, и здесь – нужно сыграть друг с другом»
34сегодня, 11:32
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Ак Барса» Семенов набрал 300-е очко в КХЛ
432 минуты назад
Миронов о матче против «Динамо»: «Гол праздновать не буду, но главное – забить»
48 минут назад
Александр Кожевников: «Широкову под сорок лет, а он забивает практически в каждом матче «Сибири». Красавец! Видно, что Епанчинцев угадал с капитаном»
1сегодня, 16:16
Терещенко о Малкине: «Женя делает все на высшем уровне. Великий игрок, выиграл все, кроме Олимпиады»
1сегодня, 15:58
Фетисов о женщине-тренере в КХЛ: «Наш женский хоккей находится в зачаточном состоянии. Но если она будет приносить пользу, то почему нет? Это может добавить особенный колорит»
сегодня, 15:50
Совет директоров КХЛ утвердил стратегию МХЛ до 2027 года. В лигу внедрят рейтинг для оценки работы клубов
сегодня, 15:34
Главный тренер «Спартака» Жамнов пропустит матч с «Динамо» по состоянию здоровья
4сегодня, 15:13
Сушинский о том, как игроки в КХЛ отнесутся к женщине-тренеру: «Хрен его знает, такого опыта у меня не было. Любить будут и хорошо относиться»
сегодня, 15:00
Агент Цыплакова об уходе игрока из «Спартака»: «Максим хотел контракт, соответствующий его уровню. Ориентировались на зарплату, которую предложили бы другие клубы»
4сегодня, 14:26
Максим Федотов о квартирах в Сочи: «Плачу за аренду однушки 80 000 рублей – гораздо дешевле, чем в Питере. Концепция ЖК, что каждый дом – как фрукт. У меня лимон»
5сегодня, 14:07