Никита Щитов: «Шабанов – сильнейший нападающий в КХЛ. Он сможет играть в НХЛ, еще и на ведущих ролях»
24-летний хоккеист набрал 17 (7+10) очков в 17 матчах сезона.
– Я думаю, что Максим Шабанов – это сильнейший нападающий в нашей лиге. Во многом я смотрю матчи «Трактора» именно из-за него.
Интересный игрок, который всегда действует нестандартно, придумывает что-то новое, хорошо буллиты исполняет. Нравится его скорость, нестандартные действия, обыгрыши, игровое мышление, катание, владение клюшкой.
– Некоторые эксперты говорят, что он уже игрок, готовый для НХЛ. Вы как считаете?
– Я тоже думаю, что он сможет играть в НХЛ, и еще на ведущих ролях.
– Даже несмотря на свои небольшие габариты?
– Не думаю, что это ему помешает. Сейчас в хоккее сделали все, чтобы такие негабаритные игроки себя комфортно чувствовали.
Он может обыгрывать больших защитников за счет скорости, маневренности, – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий