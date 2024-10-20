Никита Щитов: «Шабанов – сильнейший нападающий в КХЛ. Он сможет играть в НХЛ, еще и на ведущих ролях»

Никита Щитов оценил игру форварда «Трактора» Максима Шабанова.

24-летний хоккеист набрал 17 (7+10) очков в 17 матчах сезона.

– Я думаю, что Максим Шабанов – это сильнейший нападающий в нашей лиге. Во многом я смотрю матчи «Трактора » именно из-за него.

Интересный игрок, который всегда действует нестандартно, придумывает что-то новое, хорошо буллиты исполняет. Нравится его скорость, нестандартные действия, обыгрыши, игровое мышление, катание, владение клюшкой.

– Некоторые эксперты говорят, что он уже игрок, готовый для НХЛ. Вы как считаете?

– Я тоже думаю, что он сможет играть в НХЛ , и еще на ведущих ролях.

– Даже несмотря на свои небольшие габариты?

– Не думаю, что это ему помешает. Сейчас в хоккее сделали все, чтобы такие негабаритные игроки себя комфортно чувствовали.

Он может обыгрывать больших защитников за счет скорости, маневренности, – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.