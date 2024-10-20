Кучеров – 1-й игрок в истории «Тампы», забивший 7+ голов в первых 4 матчах сезона

Никита Кучеров забил 7 голов в первых 4 матчах сезона-2024/25.

Нападающий «Тампы » забросил шайбу и сделал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:5).

Кучеров стал первым игроком в истории «Лайтнинг», забившим не менее 7 голов в первых 4 играх сезона.

Кроме того, он стал первым игроком НХЛ после Джеймса Нила (7 шайб в 4 играх сезона-2019/20 в составе «Эдмонтона»), которому удалось сделать это.