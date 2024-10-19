Леонтьев про 1:4 от минского «Динамо»: «Функционально просели, как-никак третья игра на выезде. Надо отдать должное парням – никто не опускает руки, все сражаются до конца»

Олег Леонтьев высказался после матча против минского «Динамо» (1:4).

«Функционально просели, как-никак третья игра на выезде. Во всех этих играх был высокий темп, было напряжение.

В этом матче тоже было много опасных моментов. Но соперник реализовал, а нам чуть не повезло. Могли сравнять в большинстве, когда проигрывали в одну шайбу, но пропустили контратаку.

Надо отдать должное парням – никто не опускает руки, все сражаются до конца. Но соперник был чуть сильнее и удачливее в голевых ситуациях», – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев.