Барков может вернуться в состав «Флориды» на следующей неделе: «Он в гармонии со своим телом. Он будет играть, как только скажет, что готов на 100 процентов»

Александр Барков может вернуться в состав «Флориды» на следующей неделе.

Главный тренер клуба Пол Морис сообщил, что нападающий может вернуться в строй после травмы нижней части тела уже на следующей неделе.

Барков катался в четверг и субботу. Он пропустил четыре игры с тех пор, как получил повреждение в матче с «Оттавой» (1:3). Напомним, в концовке игры Барков пытался помешать Тиму Штюцле забить в пустые и неудачно врезался в борт, травмировав правую ногу.

«Пантерс» примут «Вегас» 20 октября, «Миннесоту» – 23 октября, а затем проведут выездные матчи с «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Баффало» с 25 по 29 октября.

1 и 2 ноября «Флорида » сыграет против «Далласа» в рамках NHL Global Series в родном городе Баркова Тампере, Финляндия.

«Мы действуем, я бы сказал, разумно, а не осторожно. Мы надеемся, что [Барков вернется] во время поездки в Нью-Йорк. Возможно, это и не случится, но мы вполне уверены, что это произойдет в Финляндии.

С такой травмой требуется неделя упорного катания без рецидивов. Мы действительно довольны тем, как все развивается.

Он в гармонии со своим телом, уделяет ему много времени. Он был здесь долгое время [в среду], с ним работали. Он будет играть, как только скажет, что готов на 100 процентов», – сказал Морис.