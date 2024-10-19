«Локомотив» выиграл 9 из 11 последних матчей

«Локомотив» обыграл «Барыс» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 9-я победа команды тренера Игоря Никитина в 11 последних играх.

На данный момент «Локомотив » занимает первое место в таблице Запада, набрав 30 очков в 18 играх.

В следующем матче, 21 октября, команда сыграет с «Динамо».