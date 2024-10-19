«Локомотив» выиграл 9 из 11 последних матчей
«Локомотив» обыграл «Барыс» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 9-я победа команды тренера Игоря Никитина в 11 последних играх.
На данный момент «Локомотив» занимает первое место в таблице Запада, набрав 30 очков в 18 играх.
В следующем матче, 21 октября, команда сыграет с «Динамо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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