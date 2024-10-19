Десятков о 2:0 с «Металлургом»: «Настрой и самоотверженность. Это ключевые моменты, которые помогли нам выиграть. Ребята трудятся, не покладая рук»

Павел Десятков прокомментировал победу в матче против «Металлурга» (2:0).

«Двумя словами: настрой и самоотверженность. Это ключевые моменты, которые помогли нам выиграть.

Чемпион – это дополнительная мотивация, но мы больше стараемся отталкиваться от себя, строим свою игру. Не всегда это получается, но ребята трудятся, не покладая рук.

Когда вратарь играет на ноль, честь ему и хвала. Но я бы отметил и ребят, которые ловили шайбы на себя. Блокированных бросков становится больше. Это не может не радовать. Ребята жертвуют собой ради результата и побед», – сказал главный тренер «Витязя » Павел Десятков.