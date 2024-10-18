Тардиф о том, может ли КХЛ заключить контрактное соглашение с ИИХФ: «Никто не связывался с нами по этому вопросу»
Люк Тардиф сообщил, что КХЛ не связывалась с ИИХФ для обсуждения контрактов.
Вчера Михал Криштоф подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.
Напомним, КХЛ вышла из-под эгиды ФХР и ИИХФ в межсезонье.
– Не могли бы вы рассказать, есть ли возможность у КХЛ заключить какое-либо контрактное соглашение с ИИХФ, чтобы предотвратить подобные случаи, как с Михалом Криштофом? Кто-нибудь из КХЛ связывался с вами по этому вопросу?
– Никто не связывался с нами по этому вопросу, – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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