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Лучший бомбардир «Ак Барса» Петан пропустит от 3 до 5 недель из-за травмы руки («Бизнес Online»)

Форвард «Ак Барса» Ник Петан пропустит от трех до пяти недель из-за травмы руки.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Ранее «Ак Барс» поместил Ника Петана в список травмированных.

Нападающий получил повреждение в гостевом матче против «Трактора» (1:3). 

В нынешнем сезоне Петан провел 14 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 15 (3+12) баллов. Он лучший бомбардир клуба.

«Ак Барс» занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 18 очками в 15 матчах. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoАк Барс
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