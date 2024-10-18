Лучший бомбардир «Ак Барса» Петан пропустит от 3 до 5 недель из-за травмы руки («Бизнес Online»)
Форвард «Ак Барса» Ник Петан пропустит от трех до пяти недель из-за травмы руки.
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Ранее «Ак Барс» поместил Ника Петана в список травмированных.
Нападающий получил повреждение в гостевом матче против «Трактора» (1:3).
В нынешнем сезоне Петан провел 14 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 15 (3+12) баллов. Он лучший бомбардир клуба.
«Ак Барс» занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 18 очками в 15 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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