«Ак Барс» поместил Петана в список травмированных. Он лучший бомбардир клуба

«Ак Барс» поместил в список травмированных нападающего Ника Петана.

В нынешнем сезоне Петан провел 14 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 15 (3+12) баллов. Он лучший бомбардир клуба.

«Ак Барс » занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 18 очками в 15 матчах.