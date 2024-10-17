Агент Квартальнов об аресте на 10 суток: «Нецензурная брань в общественном месте. Драки не было. Морально стал сильнее: тяжело сидеть в камере 2х2 метра, где находится 8 человек»

Никита Квартальнов рассказал, почему его задержали в Минске.

Ранее сообщалось, что сын главного тренера минского «Динамо » Дмитрия Квартальнова был задержан в Минске на 10 суток.

– Хотел бы извиниться перед своей семьей. Перед отцом, одним из лучших тренеров КХЛ . Перед матерью, которая меня родила и воспитала. Перед братом, перед женой, которую очень люблю и которая мне родила сына. Конечно же, перед своим сыном. Заставил их понервничать, загнал в стрессовую ситуацию.

Лишил сына отца на две недели: в его возрасте это большой срок. Хотел бы извиниться перед своими клиентами, перед своей командой, перед всей хоккейной общественностью. Такой инцидент, наверное, впервые в истории случился.

Не хочу вдаваться в подробности всей ситуации. Писали очень много версий, но могу констатировать, что все они неправдивые. Не было никакой драки, не было рукоприкладств. Было небольшое недопонимание.

Я находился в другой стране. В Республике Беларусь закон един для всех – в этом я убедился. Я уважаю эти законы. За мою статью обычно дают штраф, мне дали практически максимальный срок. Это жестко, это сурово, я такого не ожидал. Но, наверное, так и должно было произойти.

– Можешь сказать, какую статью тебе предъявили?

– Статья 19.1. Нецензурная брань в общественном месте. Ни разу до этого не попадал в такие ситуации, не могу сказать, насколько все было правильно. Но все произошло по закону, по протоколу.

Получил очень серьезный жизненный урок, колоссальный стресс. От этого надо немного отойти. Но морально я стал сильнее: тяжело сидеть в камере 2х2 метра, где находится восемь человек. Не думаю, что в каких-то тюрьмах вообще есть хорошие условия.

Увидел много мелочей: оказывается, для счастья много не надо. Когда приходит обед – действительно счастье покушать. На воле ты это не ценишь, а там ценишь.

Единственное, о чем я не переживал, – это моя команда. Знал, что все будет доведено до конца, ребята сработают четко и профессионально, – сказал агент Никита Квартальнов .