Фетисов о результатах ЦСКА: «Главное, чтобы команда подошла в хорошей форме к завершающей части сезона. Колбасит всех лидеров»
Вячеслав Фетисов высказался о результатах ЦСКА на старте сезона-2024/25.
Клуб с 19 очками располагается на четвертой строчке в таблице Западной конференции.
– Удивляют ли вас не самые удачные результаты ЦСКА на старте сезона?
– Всякое бывает. Самое главное, чтобы команда подошла к завершающей части сезона в хорошей форме и заряженной на победу.
Как мы видим, колбасит всех лидеров. Нас ждет интересный сезон, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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