Фетисов о результатах ЦСКА: «Главное, чтобы команда подошла в хорошей форме к завершающей части сезона. Колбасит всех лидеров»

Вячеслав Фетисов высказался о результатах ЦСКА на старте сезона-2024/25.

Клуб с 19 очками располагается на четвертой строчке в таблице Западной конференции.

– Удивляют ли вас не самые удачные результаты ЦСКА на старте сезона?

– Всякое бывает. Самое главное, чтобы команда подошла к завершающей части сезона в хорошей форме и заряженной на победу.

Как мы видим, колбасит всех лидеров. Нас ждет интересный сезон, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .