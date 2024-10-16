Терещенко об игре Барбашева: «Ваня – рабочая лошадка. К сожалению, такие игроки у нас не так ценятся, как в Северной Америке»
Алексей Терещенко оценил игру форварда «Вегаса» Ивана Барбашева на старте сезона.
Нападающий набрал 6 (3+3) очков в 3 играх.
«Слушайте, сезон длинный. Ваня – рабочая лошадка. К сожалению, такие игроки, по крайней мере у нас, не так ценятся, не так находятся на слуху, как в Северной Америке. Там немного другой разбор, они по-другому оценивают игру команды в целом.
Ваня – молодец, завоевал два Кубка Стэнли, это не просто так. Такие игроки ценятся. Но умеет не только забивать, но еще и правильно играть. Выполнять тренерскую установку является не менее важным фактором», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости