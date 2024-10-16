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Терещенко об игре Барбашева: «Ваня – рабочая лошадка. К сожалению, такие игроки у нас не так ценятся, как в Северной Америке»

Алексей Терещенко оценил игру форварда «Вегаса» Ивана Барбашева на старте сезона.

Нападающий набрал 6 (3+3) очков в 3 играх.

«Слушайте, сезон длинный. Ваня – рабочая лошадка. К сожалению, такие игроки, по крайней мере у нас, не так ценятся, не так находятся на слуху, как в Северной Америке. Там немного другой разбор, они по-другому оценивают игру команды в целом.

Ваня – молодец, завоевал два Кубка Стэнли, это не просто так. Такие игроки ценятся. Но умеет не только забивать, но еще и правильно играть. Выполнять тренерскую установку является не менее важным фактором», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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