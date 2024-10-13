Дементьев об НХЛ: «Шестеркин, Бобровский, Василевский – у нас целая россыпь прекрасных вратарей. Они будут продолжать выступать на высоком уровне и гордо нести российское знамя»

Алексей Дементьев поделился ожиданиями от игры российских голкиперов в НХЛ.

«Просто не сомневаюсь в наших вратарях и в том, что они все будут в топе. Потому что и школа достаточно серьезная, и мастерство у игроков есть.

Другое дело, что нужно уметь не обольщаться всеми теми преимуществами, которые дает российский паспорт, а надо доказывать что-то каждый день, трудиться и помогать своей команде выигрывать.

Шестеркин , Варламов , Сорокин , Бобровский , Кочетков, Василевский – у нас целая россыпь прекрасных вратарей. Конечно, они будут продолжать выступать на высоком уровне и гордо нести российское знамя», – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев.