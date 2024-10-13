Дементьев об НХЛ: «Шестеркин, Бобровский, Василевский – у нас целая россыпь прекрасных вратарей. Они будут продолжать выступать на высоком уровне и гордо нести российское знамя»
Алексей Дементьев поделился ожиданиями от игры российских голкиперов в НХЛ.
«Просто не сомневаюсь в наших вратарях и в том, что они все будут в топе. Потому что и школа достаточно серьезная, и мастерство у игроков есть.
Другое дело, что нужно уметь не обольщаться всеми теми преимуществами, которые дает российский паспорт, а надо доказывать что-то каждый день, трудиться и помогать своей команде выигрывать.
Шестеркин, Варламов, Сорокин, Бобровский, Кочетков, Василевский – у нас целая россыпь прекрасных вратарей. Конечно, они будут продолжать выступать на высоком уровне и гордо нести российское знамя», – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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