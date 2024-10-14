Никитин об 1:2 от «Витязя»: «Игроки слушали, но не слышали. Не было недооценки, просто недонастрой. Надо проявлять характер, делать выводы и идти дальше»

Игорь Никитин высказался после матча против «Витязя» (1:2).

– Поздравляю «Витязь » с победой. Думаю, они просто сыграли организованней сегодня. Больше обращали внимание на детали, потому и рикошеты были в их сторону.

Перед сменой большинства сказали на лавке защитникам, что Барак забил 7 из 9 голов с добивания с пятака. Игроки сегодня слушали, но не слышали. Отсюда и результат.

– Это была недооценка или разбились о стенку по имени Максим Дорожко?

– Про Дорожко пусть скажет тренер «Витязя». Нет, тут не было недооценки, просто недонастрой. Здесь все понятно. Если позволяешь себе недонастраиваться, надо компенсировать мастерством. Суеты не должно быть.

Но это наша точка роста. Не нужно, чтобы с нами все было гладко. Жизнь такая, хоккей не исключение. Надо проявлять характер, делать выводы и идти дальше.

– Может, сказалось отсутствие Березкина?

– Ну давайте скажем, что повлияло то, что Березкина не было, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин.