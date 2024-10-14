«Витязь» выиграл 5 из 6 последних матчей
«Витязь» обыграл «Локомотив» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это пятая победа команды тренера Павла Десяткова в шести последних играх.
На этом отрезке клуб уступил только «Динамо» (0:3).
На данный момент «Витязь» занимает седьмое место в таблице Запада, «Локомотив» – первое.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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