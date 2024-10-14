«Витязь» выиграл 5 из 6 последних матчей

«Витязь» обыграл «Локомотив» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это пятая победа команды тренера Павла Десяткова в шести последних играх.

На этом отрезке клуб уступил только «Динамо» (0:3).

На данный момент «Витязь » занимает седьмое место в таблице Запада, «Локомотив » – первое.