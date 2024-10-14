Форвард «Ак Барса» Семенов набрал 300-е очко в КХЛ

Нападающий Кирилл Семенов достиг отметки 300 очков в КХЛ.

29-летний форвард «Ак Барса» сделал дубль в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (5:0).

Теперь на его счету 300 (119+181) очков в 642 играх в лиге с учетом плей-офф.

«Кирилл Семенов забил два гола и докрутил счетчик очков в КХЛ до 300 👏», – говорится в сообщении «Ак Барса ».