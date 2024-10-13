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Максим Рыбин: «Авангард» лихорадит, но так не должно быть. Там много сильных исполнителей. Это топ-команда, которая должна играть более стабильно»

Максим Рыбин высказался о выступлении «Авангарда» в сезоне-2024/25.

Клуб проиграл 10 из 15 матчей в сезоне и идет 11-м на Востоке.

– Понятно, что от тренера очень многое зависит, но в «Авангарде» все равно очень много сильных исполнителей. Они должны давать результат, все ждут, когда уже заиграет Буше. А если Буше не будет играть, то остальные не должны этого делать? Если у кого-то не получается играть, остальные должны брать бремя лидерства на себя, зарабатывать очки.

Очевидно, что «Авангард» лихорадит, но так не должно быть. Это топ-команда, которая должна играть более стабильно и показывать результат.

– Получается, что клуб слишком сильно зависит от Буше и Ткачева?

– Картина выглядит именно так. Но я считаю, что это неправильно. Незаменимых не бывает. Должны приходить новые герои, появляться новые звездочки.

Недавно обменяли Николишина. Не совсем понятно, почему. Может, парень к себе требования сбавил или произошли какие-то другие изменения, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoАвангард
logoМаксим Рыбин
logoСергей Звягин
logoКХЛ
logoИван Николишин
logoРид Буше
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