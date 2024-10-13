Яшкин о 0:3 от «Спартака»: «Безобразная игра. Упустили момент, где могли зацепиться за матч. Нужно больше бросать, стоять перед воротами и принимать правильные решения»

Дмитрий Яшкин подвел итоги матча со «Спартаком» (0:3).

– Счет говорит сам за себя, 0:3, безобразная игра с нашей стороны.

– Со стороны показалось, что счет не по игре, «Ак Барс» отрезками показывал хороший хоккей, создавал моменты.

– Упустили момент, где могли зацепиться за матч. Нужно больше бросать, стоять перед воротами и принимать правильные решения. Принимали неправильные – уступили 0:3.

– «Ак Барс» имел серию из семи побед подряд, теперь третье поражение. Почему так происходит?

– Отошли от той игры, которая приносила нам успех. Если бы знали по какому поводу – все поменяли. Постараемся вновь ее найти.

– «Спартак» был очень неудобным?

– Быстрая команда, мастеровитая. Такого соперника непросто читать, но за счет работы можно их обыграть. В какой-то степени этого нам не хватило.

– При этом есть позитивный момент – качество игры в меньшинстве?

– Амир [Мифтахов], ребята, которые выходят в меньшинстве – молодцы. Весь сезон отлично играют. Надо дальше работать, впереди следующая игра, надо готовиться к ней, – сказал капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин .