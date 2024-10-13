Петан про уровень КХЛ и АХЛ: «Их трудно сравнить. Здесь больше площадка, другой стиль игры. Мне здесь нравится, все игроки очень мастеровитые»
Ник Петан поделился впечатлениями от игры в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Как сравните уровень КХЛ и АХЛ?
– Довольно трудно их сравнить. В КХЛ больше площадка, другой стиль игры, другие хоккеисты… Сложно сравнивать, но мне нравится КХЛ. Играть здесь непросто, все игроки очень мастеровитые.
– Чем в плане игры отличаются лиги?
– Все зависит от того, с какой командой ты играешь. Какие-то играют в более атакующий хоккей, другие же действуют от обороны.
– Что знали о КХЛ до приезда сюда?
– Знал, что это хорошая лига со множеством замечательных хоккеистов. Повторюсь: мне здесь нравится.
– Как вам Казань?
– Прекрасный город, мне здесь очень нравится! – сказал нападающий «Ак Барса» Ник Петан.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AllHockey.Ru
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