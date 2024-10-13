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Чибриков набрал 1+2 за фарм «Виннипега» и стал 1-й звездой матча АХЛ

Никита Чибриков стал первой звездой матча АХЛ.

Фарм «Виннипега» обыграл клуб «Айова Уайлд» (6:4) в первом матче сезона. 

Форвард «Манитобы» Никита Чибриков набрал 3 (1+2) балла и был признан первой звездой этой игры.

Он также отметился 3 бросками в створ ворот.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт АХЛ
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