Чибриков набрал 1+2 за фарм «Виннипега» и стал 1-й звездой матча АХЛ
Никита Чибриков стал первой звездой матча АХЛ.
Фарм «Виннипега» обыграл клуб «Айова Уайлд» (6:4) в первом матче сезона.
Форвард «Манитобы» Никита Чибриков набрал 3 (1+2) балла и был признан первой звездой этой игры.
Он также отметился 3 бросками в створ ворот.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт АХЛ
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