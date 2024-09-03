Коробкин о «Металлурге»: «В финале с ЦСКА шайба просто не шла в ворота. А в серии с «Локомотивом» нам больше везло. Но удачу нужно заслужить, и мы заслужили ее»

Егор Коробкин описал разницу между финалами Кубка Гагарина 2022 и 2024 годов

– Это ваш второй финал за три года. Серия с ЦСКА во время или до матчей с «Локомотивом» всплывала в памяти?

– Конечно, флешбэки всплывали. Многие парни, в том числе и я, говорили, что давайте не будем наступать на наши грабли двухлетней давности. В фильме есть момент, когда Егор Яковлев говорит про это перед последней игрой.

– Год назад в интервью вы сказали: «Уверен, что можем взлететь и сыграть в финале». Вас называют в команде Вангой? Вы предсказали успешный сезон «Металлурга».

– Нет, Вангой не называют. Я просто верил в это. Уже тогда понимал, что это возможно. У нас сложился классный коллектив: опытные ребята плюс молодая кровь. Пришел новый тренерский штаб, который доверяет молодежи и ставит классную тактику. Я верил и делал все для команды.

– В 2022 году вы уступили в финале, в 2024 году взяли кубок. Теперь понимаете, что лежит в основе чемпионской команды?

– Сложный вопрос. Важны командный дух и удача. Вспомните финал с ЦСКА, когда у нас шайба просто не шла в ворота. А в серии с «Локомотивом» нам больше везло. Например, когда Саша Петунин забил от борта в третьем матче. Это очень важный фактор. Но удача просто так не приходит, ее нужно заслужить. Мы заслужили ее в прошлом сезоне.

– Гол Петунина в овертайме третьего матча – поворотный момент финала?

– Не сказал бы. Во второй игре был отмененный гол, когда «Локомотив» забил за две секунды до конца. Вроде бы все, они сравняли счет, но гол отменили, когда сказали, что был пас рукой. Не знаю, какой момент стал поворотным. Все матчи тяжелые, но мы побеждали уверенно.

– Могли ли представить, что финал закончится за четыре матча? Большинство экспертов ставили на «Локомотив».

– Это и классно, что никто в нас не верил. Нам всем это помогало: еще больше мотивации, нет такого давления. Все выходили играть, наслаждаться моментами финала и побеждать, – сказал нападающий «Металлурга ».