Ахтямов покинет «Ак Барс» и присоединится к «Торонто» на следующей неделе (Toronto Sun)
Вратарь Артур Ахтямов прибудет в расположение «Торонто» на следующей неделе.
Как сообщает Toronto Sun со ссылкой на агента Дэна Мильштейна, на следующей неделе 22-летний вратарь отправится в тренировочный центр «Торонто», чтобы начать подготовку к сезону-2024/25.
В июле 2023 года Артур Ахтямов подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ.
В сезоне-2023/24 вратарь играл за «Ак Барс» на правах аренды. В Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 17 матчей, отражая в среднем 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,51.
Он также играл за «Нефтяник» в ВХЛ. С альметьевской командой вратарь стал обладателем Кубка Петрова-2024.
Отметим, что в марте генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщал, что клуб хочет договориться с «Торонто» о продлении аренды Ахтямова еще на год.