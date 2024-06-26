Ахтямов покинет «Ак Барс» и присоединится к «Торонто» на следующей неделе (Toronto Sun)

Вратарь Артур Ахтямов прибудет в расположение «Торонто» на следующей неделе.

Как сообщает Toronto Sun со ссылкой на агента , на следующей неделе 22-летний вратарь отправится в тренировочный центр « », чтобы начать подготовку к сезону-2024/25.

В июле 2023 года подписал трехлетний контракт новичка с клубом .

В сезоне-2023/24 вратарь играл за «Ак Барс» на правах аренды. В Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 17 матчей, отражая в среднем 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,51.

Он также играл за «Нефтяник» в ВХЛ. С альметьевской командой вратарь стал обладателем Кубка Петрова-2024.

Отметим, что в марте генменеджер « » Марат Валиуллин сообщал, что клуб хочет договориться с «Торонто» о продлении аренды Ахтямова еще на год.