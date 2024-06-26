Дацюк о Макдэвиде: «Он с другой планеты, можно сказать. У «Эдмонтона» много хороших игроков, но Коннор выделяется»

Павел Дацюк высоко оценил игровые навыки Коннора Макдэвида.

Капитан «Ойлерс» выиграл «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии). Макдэвид набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12».

«Интересный финал Кубка Стэнли. « » чуть не совершил историю. Две разных команды по стилю. Здорово, что много россиян во «Флориде», но слышал много мнений, что очень выделяется.

Увидел его, он правда выделяется. Можно сказать, что он с другой планеты. У «Эдмонтона» много хороших игроков. По ним видно, что выиграть тяжело, как тяжело строится процесс. Видно, что они с каждым годом идут вперед и команда становится сильнее.

Поздравляю «Флориду». Кубок очень тяжело выиграть. Данный финал это показал», – сказал олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» .