Дацюк о Макдэвиде: «Он с другой планеты, можно сказать. У «Эдмонтона» много хороших игроков, но Коннор выделяется»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Павел Дацюк НХЛ Коннор Макдэвид Матч ТВ Хоккей

Павел Дацюк высоко оценил игровые навыки Коннора Макдэвида.

Капитан «Ойлерс» выиграл «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии). Макдэвид набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12». 

«Интересный финал Кубка Стэнли. «Эдмонтон» чуть не совершил историю. Две разных команды по стилю. Здорово, что много россиян во «Флориде», но слышал много мнений, что Макдэвид очень выделяется.

Увидел его, он правда выделяется. Можно сказать, что он с другой планеты. У «Эдмонтона» много хороших игроков. По ним видно, что Кубок выиграть тяжело, как тяжело строится процесс. Видно, что они с каждым годом идут вперед и команда становится сильнее.

Поздравляю «Флориду». Кубок очень тяжело выиграть. Данный финал это показал», – сказал олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Павел Дацюк

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7 комментариев
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Никогда не забуду, как на КМ-2016 в матче Россия-молодая Америка МакДэвид ушел от Дацюка как будто того вообще не было на площадке. От одного из лучших игроков в плане отбора шайбы в истории, на минуточку.
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+5
Ответ nnp165
Никогда не забуду, как на КМ-2016 в матче Россия-молодая Америка МакДэвид ушел от Дацюка как будто того вообще не было на площадке. От одного из лучших игроков в плане отбора шайбы в истории, на минуточку.
Ещё бы ему от дацюка не уйти!) Дацюк далеко не самый скоростной игрок был.
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+5
Не убавить, не прибавить. А Мак обязательно заберет чашку
+4
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+4
Ответ nnp165
Никогда не забуду, как на КМ-2016 в матче Россия-молодая Америка МакДэвид ушел от Дацюка как будто того вообще не было на площадке. От одного из лучших игроков в плане отбора шайбы в истории, на минуточку.
Странно, что на тот момент 19-летний игрок ушёл от 37-летнего. 😁
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Ответ nnp165
Никогда не забуду, как на КМ-2016 в матче Россия-молодая Америка МакДэвид ушел от Дацюка как будто того вообще не было на площадке. От одного из лучших игроков в плане отбора шайбы в истории, на минуточку.
А шо Дацюк это скоростной игрок?Макс Афиногенов намного быстрее был..Но Макс не мог на носовом платке обыграть троих и забить или отдать на партенра..Да что там Макс..90% игроков в НХЛ этого не могли.
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Ответ nnp165
Никогда не забуду, как на КМ-2016 в матче Россия-молодая Америка МакДэвид ушел от Дацюка как будто того вообще не было на площадке. От одного из лучших игроков в плане отбора шайбы в истории, на минуточку.
Я тоже это помню: он убежал от него, как от стоячего и сделал бросок по воротам. Правда Дацюку было тогда 38 лет, а Макдэвиду 19. Возраст Берёт своё. Посмотри, как в 38 играет Овечка в WHS. Как играл Гретцки на ОИ в Нагано, ему было 37. Чудес не бывает.
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