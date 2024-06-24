Перри о завершении карьеры: «Я полон сил, чувствую себя 25-летним. Буду играть, пока с меня не снимут коньки – еще лет 5»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Кори Перри НХЛ Хоккей

Кори Перри заявил, что не планирует завершать игровую карьеру.

Журналисты спросили у 39-летнего форварда «Ойлерс», может ли 7-й матч финальной серии Кубка Стэнли против «Пантерс» (3-3) стать прощальным в его игровой карьере. 

«Нет. У меня еще все впереди. Я полон сил – еще пять лет. Что смешного? Я чувствую себя на 25 лет.

Я буду играть, пока с меня не снимут коньки. Я хочу продолжать играть. Я люблю эту игру, мне нравится быть в команде. Это просто то товарищество, которое у тебя есть, и та связь с партнерами, которую ты чувствуешь в этом спорте», – сказал Кори Перри.

«Ойлерс», отыгравшись с 0-3, проведут против «Флориды» седьмой матч в финальной серии. Игра состоится 25 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.  

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10 комментариев
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Красавец.
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почти 40, а вроде еще не седой, не беззубый и без пуза, да и маме Бедара пару палок кинуть может...не то что некоторые, бгг
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перри, это единственный момент, которому я обрадуюсь при победе дэдмонтона. бидон с утками, а потом три финала мимо кассы. и тут.....
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Святой Перри!
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Это ж ещё сколько команд в финал выведет)
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