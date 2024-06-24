Перри о завершении карьеры: «Я полон сил, чувствую себя 25-летним. Буду играть, пока с меня не снимут коньки – еще лет 5»

Кори Перри заявил, что не планирует завершать игровую карьеру.

Журналисты спросили у 39-летнего форварда «Ойлерс», может ли 7-й матч финальной серии Кубка Стэнли против «Пантерс» (3-3) стать прощальным в его игровой карьере.

«Нет. У меня еще все впереди. Я полон сил – еще пять лет. Что смешного? Я чувствую себя на 25 лет.

Я буду играть, пока с меня не снимут коньки. Я хочу продолжать играть. Я люблю эту игру, мне нравится быть в команде. Это просто то товарищество, которое у тебя есть, и та связь с партнерами, которую ты чувствуешь в этом спорте», – сказал .

«Ойлерс», отыгравшись с 0-3, проведут против «Флориды» седьмой матч в финальной серии. Игра состоится 25 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.