Морис о 3-0 с «Эдмонтоном»: «Игроки «Флориды» сами руководят раздевалкой. Я захожу время от времени. Здороваюсь»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис высказался после 3-й игры против «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли.

«Флорида» обыграла «Ойлерс» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ (4:3, 3-0). 

«У каждой команды есть своя индивидуальность, и могу сказать вот что. Думаю, вы все доверяете тому, что я говорил и раньше. Это другая команда, и они были серьезными с самого начала тренировочного лагеря. В течение всего года они были сосредоточены и уравновешены.

Они [игроки «Пантерс»] не сильно отличаются сегодня от того, какими они были три недели назад. У них была довольно хорошая программа. Игроки сами руководят раздевалкой весь год. С тренировочного лагеря они сами руководят раздевалкой. Я захожу время от времени. Здороваюсь.

Я с нетерпением жду, когда лягу спать, поэтому буду сосредоточен на этом и буду наслаждаться этим моментом. Если мне повезет проснуться, у меня будет план на завтрашнюю игру, но дальше этого я не заглядываю», – сказал главный тренер «Флориды».

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