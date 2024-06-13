Бабаев о Никитине: «Мировой мужик, топ-человек. Он доказал это и в «Локомотиве», и в ЦСКА. Ему я отдал бы любого своего игрока»

Шуми Бабаев высоко оценил тренерские качества Игоря Никитина.

«Никитин может играть в любой хоккей. Но Никитин для хоккеистов – это топ-человек. Это тренер, которому я отдал бы любого своего хоккеиста.

Я бы закрыл глаза на то, в какой хоккей он играет, но то, какой он человек, как он за ребят бьется – это для меня были показатели и в , и в « ».

Из раза в раз Никитин доказывает, что по своим человеческим качествам и по тому, что команда все равно за него, и ребята хотят остаться, он как человек реально мировой мужик», – сказал агент .