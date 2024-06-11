Быков о Бобровском: «Вратарь от бога, выразительная личность. Сергей сможет завоевать Кубок Стэнли, надеюсь»
Вячеслав Быков назвал Сергея Бобровского вратарем от бога.
Вратарь «Флориды» был признан третьей звездой второго матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:1, 2-0).
«Надеюсь, Сергей сможет завоевать Кубок Стэнли, чего я ему и желаю.
Он вратарь от бога и очень приятный человек. Выразительная личность», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
В первой игре Бобровский не пропустил ни одного гола, отразив 32 броска «Ойлерс», а во второй отбил 18 бросков из 19.